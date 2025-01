Palladino e il gioco delle tre carte per il centrocampo: i “soliti” con la Lazio

Per la partita contro la Lazio, Raffaele Palladino potrebbe dover puntare ancora su un centrocampo a tre, con due posti disponibili per i giocatori a disposizione. Danilo Cataldi, che ha svolto un'altra seduta differenziata a causa di un problema al retto femorale, rischia di non essere in campo per la terza volta consecutiva nel 2025 e per la quinta nelle ultime nove partite, evidenziando anche le difficoltà della Fiorentina nel centrocampo.