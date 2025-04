Palladino e D’Aversa: chi non vince si allontana dal proprio obiettivo

I tre punti di oggi pesano tanto per entrambi, sia per la Fiorentina che per l'Empoli

Redazione VN 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 09:46)

La partita tra Fiorentina ed Empoli di oggi si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, con il rischio di compromettere le rispettive ambizioni stagionali. Per l’Empoli, che lotta per la salvezza, una vittoria è fondamentale, dato che non è riuscito a vincere nel 2025. Nonostante il rendimento della Fiorentina, decisamente migliore rispetto agli azzurri, l’Empoli ha avuto successi recenti contro i viola, tra cui una vittoria e un pareggio, con successiva vittoria ai rigori, in Coppa Italia.

La Fiorentina arriva da una buona serie di risultati, con 11 punti nelle ultime cinque partite, ma una sconfitta o un pareggio oggi potrebbe mettere seriamente a rischio la corsa all’Europa. Il derby toscano rappresenta uno snodo cruciale, con le partite che restano sempre meno, e una trasferta a Roma la prossima settimana che potrebbe trasformarsi in uno spareggio decisivo per gli uomini di Palladino. Nonostante l’assenza di Kean e Dodo, il tecnico viola è fiducioso nel gruppo, mentre l’Empoli si presenta a Firenze con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, pur dovendo fare a meno del supporto dei propri tifosi, assenti per protesta.