Dodò e Gosens: alla fine arrivò il 3-5-2 targato Raffaele Palladino

Gosens era arrivato in estate con l’idea di giocare proprio in questo ruolo, ma nella prima parte della stagione era stato sacrificato in moduli meno adatti alle sue caratteristiche. Ora, invece, è diventato un elemento imprescindibile nel sistema di Palladino, che ha rilanciato la squadra nella corsa all’Europa. Grazie a Dodo e Gosens, la Fiorentina ha trovato due esterni in grado di dare equilibrio e imprevedibilità alla manovra, confermando il 3-5-2 come la formula giusta per puntare in alto. Lo scrive la Nazione.