Palladino con la Juve sotto esame, una vittoria non blinderebbe la panchina

Per Palladino la sfida con la Juventus sarà un esame. Fondamentale passarlo per continuare a sognare

Una stagione altalenante quella della Fiorentina di mister Palladino: dalle otto vittorie consecutive a sconfitte che nessuno si sarebbe immaginato con Monza e Verona. Le critiche verso l'allenatore viola non sono certo mancate; spesso definito come inesperto. Quello che accadrà a giugno si vedrà, intanto Palladino ha superato il primo test per la risalita viola; la rimonta sul Panathinaikos, e oggi, si appresta ad affrontare la sfida più attesa dal popolo viola per poi puntare agli obiettivi stagionali; posizionarsi oltre l'ottavo porto e riportare un trofeo a Firenze che manca ormai da troppo tempo. Come riporta TuttoSport però, una vittoria nella sfida odierna non blinderebbe Palladino sulla panchina viola.