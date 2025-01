La Fiorentina ha deciso che il vice Dodô sarà scelto internamente, senza ricorrere al mercato. Con la partenza di Kayode , le opzioni sono due: adattare un giocatore già in rosa o richiamare Niccolò Fortini, attualmente in prestito alla Juve Stabia.

Ci sarebbe due opzione interne. Matias Moreno, già testato da Palladino come terzino destro negli allenamenti, pur non essendo il suo ruolo naturale. E Fabiano Parisi che se necessario, potrebbe essere adattato a destra, come già avvenuto nella scorsa stagione, anche se con risultati non del tutto convincenti.