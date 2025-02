Palladino col sorriso: la squadra c’è, adesso tocca a lui

L’obiettivo dichiarato è superare i 33 punti del girone d’andata, puntando a una posizione di rilievo in classifica e sognando l’accesso alla Champions League. Zaniolo, definito un talento in grado di giocare in più ruoli, dovrà dimostrare di essere un valore aggiunto. Fagioli potrà agire sia da regista che da mediano, mentre Ndour viene visto più come trequartista.