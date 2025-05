Palladino chiaro, CorFio: “I giocatori da tenere per la prossima stagione”

La Fiorentina ha deciso di confermare Raffaele Palladino alla guida tecnica della squadra, dando così continuità a un progetto che punta a consolidarsi anche nella prossima stagione, caratterizzata da un triplo impegno tra campionato, coppa nazionale e Conference League. In un recente incontro tra allenatore e dirigenza, si è discusso di programmazione, a partire dalla situazione dei giocatori in prestito, fino all’analisi degli errori della stagione appena conclusa. L’idea condivisa è quella di ripartire da una base solida di 10-12 calciatori per costruire una rosa competitiva in grado di puntare in alto.