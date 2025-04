In difesa davanti a De Gea scelte obbligate con Pongracic, Comuzzo e Ranieri, mentre davanti l’unico ballottaggio sarà su chi tra Gudmundsson, favorito, o Beltran affiancherà Kean a riposo in Slovenia. Diverse scelte invece in mezzo al campo: Adli può far rifiatare Mandragora, così come Richardson uno tra Fagioli e Cataldi. Obiettivo mettere al sicuro subito la qualificazione. Lo scrive Repubblica Firenze.