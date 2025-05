Palladino blindato da Commisso. E lui crede ancora all’Europa

La sconfitta della Fiorentina per 2-1 contro il Venezia ha scatenato la dura contestazione dei tifosi viola, presenti al Penzo sotto una pioggia battente. Fischi assordanti e cori di disapprovazione — tra cui il classico "Fuori le p…" — hanno accompagnato il ritorno negli spogliatoi di una squadra accusata di mancanza di spirito e orgoglio. I giocatori, rimasti per qualche minuto sotto la curva, si ritrovano ora al nono posto in classifica con 59 punti, tre in più dello scorso anno ma con una posizione in meno, e con l’Europa sempre più lontana.