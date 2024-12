La Gazzetta dello Sportdice la sua sull'attacco della Fiorentina. Ci sono poi tre giocatori del reparto offensivo che non hanno ancora mai segnato nell'attuale Serie A, sia per il poco minutaggio che per la poca precisione: Kouame zero gol in 560', Ikone zero in 478' e Sottil zero in 265'. Quest'ultimo però ha collezionato ben quattro reti fra Conference League e Coppa Italia nell'ultimo periodo.