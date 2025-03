Palladino adesso vuole andare al sodo: un finale di stagione per gioire con Firenze

Per riuscirci, Palladino si affiderà a un gruppo di titolari collaudati, cercando di replicare l’impressionante serie di successi dell’autunno scorso contro squadre come Milan, Roma e Torino. La sua strategia, confermata nelle dichiarazioni al Corriere Fiorentino, prevede meno rotazioni e più continuità nelle scelte di formazione. L’allenatore ha sottolineato che è il momento di “andare al sodo”, lasciando poco spazio agli esperimenti per puntare tutto sulle certezze costruite durante la stagione.