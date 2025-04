Palladino, adesso dimostra il tuo valore. Oggi la Fiorentina si gioca tanto

La formazione della Fiorentina per la sfida contro il Celje è ancora avvolta nel mistero: Raffaele Palladino ha lasciato aperti molti dubbi, annunciando che la decisione finale sarebbe arrivata solo il giorno della partita. Potrebbero esserci fino a sei cambi rispetto alla gara con il Milan, con possibili esclusioni eccellenti come Kean e Gudmundsson in attacco, sostituiti da Zaniolo e Beltran. Anche Dodo potrebbe riposare, lasciando spazio a Moreno o Folorunsho. A centrocampo si valuta l’inserimento di Adli al posto di Fagioli, mentre in difesa sono certi Comuzzo e De Gea, con quest’ultimo confermato titolare tra i pali al posto di Terracciano.

Nonostante l’incertezza sulla formazione, una cosa è chiara: la Fiorentina deve ritrovare la vittoria in trasferta in Europa, che manca dal 24 ottobre scorso. Palladino affronta per la prima volta i quarti europei e, pur evitando di parlare di pressioni, sa bene quanto sia importante non sbagliare. Il Celje, imbattuto in casa nelle ultime nove gare europee, rappresenta un avversario insidioso, soprattutto in uno stadio caldo e motivato. Per il tecnico viola, la Conference League è una competizione da onorare fino in fondo, e il focus resta sul mantenere la giusta mentalità per i 180 minuti complessivi del doppio confronto.