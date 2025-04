Palladino a Cagliari con i titolari. E questo Mandragora è insostituibile

La Fiorentina si gioca una delle ultime chance per agganciare l’Europa League tramite il campionato nella delicata trasferta contro il Cagliari. Consapevole dell’importanza della gara, Raffaele Palladino schiererà la miglior formazione possibile, potendo contare sui rientri chiave di Dodô e Robin Gosens. A centrocampo, ballottaggio ancora aperto per un posto da titolare, ma Fagioli parte favorito, affiancato da Cataldi e Mandragora , quest’ultimo ormai punto fermo dell’undici viola. In attacco, Kean guiderà il reparto offensivo.

Quella contro i rossoblù sarà la prima tappa di un tour de force che definirà il finale di stagione viola. Dopo Cagliari, infatti, la squadra affronterà in rapida successione l’Empoli, la doppia semifinale europea contro il Betis e il match di campionato contro la Roma. L’obiettivo resta quello di non perdere terreno nella lotta per un posto europeo, con lo sguardo rivolto anche alla Conference League come potenziale via alternativa per la qualificazione.