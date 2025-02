Pablo Marì recuperato, Adli no. Ma il dubbio è il modulo…

La Fiorentina recupera Pablo Marí, che sarà convocato e partirà dalla panchina contro il Como, mentre Adli resta indisponibile a causa di una distorsione alla caviglia e dovrà ancora attendere per tornare in gruppo. La rosa, a eccezione di Kean squalificato, è in buone condizioni, e il principale nodo da sciogliere riguarda il sostituto del bomber viola. Qualunque sia la scelta tra Zaniolo, Beltran e Gudmundsson, sarà necessario cambiare l’approccio offensivo, puntando su scambi rapidi e gioco a terra invece dei palloni alti per Kean.