Pablo Marì in campionato, Comuzzo in Europa: Palladino premia l’alternanza

La difesa della Fiorentina di Palladino ruota attorno a quattro centrali principali: Pongracic, Pablo Marí, Ranieri e Comuzzo, con Moreno come opzione aggiuntiva. Pablo Marí, arrivato a gennaio, ha impiegato qualche settimana per entrare in forma, ma da allora è diventato un titolare fisso in campionato, offrendo sicurezza al reparto arretrato. Tuttavia, essendo stato escluso dalla lista UEFA, non può giocare in Conference League, dove Palladino ha invece scelto di puntare su Comuzzo.