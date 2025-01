L'ex Monza conosce alla perfezione questo sistema di gioco e Palladino, come visto contro il Napoli, continua a riproporlo con insistenza. In una ipotetica difesa a 3, Pablo Marì ricoprirebbe il ruolo centrale con Comuzzo-Pongracic sulla destra e Ranieri sulla sinistra. Se così non fosse, rimarrebbero solo 2 posti per questi centrali. Certo è che se il 3 febbraio la Fiorentina non avesse ceduto nessuno, significherebbe che la difesa a 3 è più che un ipotesi.