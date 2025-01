Pablo Marì alla Fiorentina e quel segnale chiaro: la società è con Palladino

Pablo Marì è un nuovo giocatore della Fiorentina. Preso a titolo definitivo per circa un milione di euro (il suo contratto era in scadenza a giugno) ha firmato fino al 2026 con opzione per l’anno successivo e il tecnico, scrive il Corriere Fiorentino, lo ha voluto per un paio di motivi ben precisi.

Il primo riguarda la tanto agognata difesa a tre di Palladino. Lo spagnolo è l'unico centrale in rosa, al momento, capace di piazzarsi nel mezzo della difesa e gestire i compagni in un possibile nuovo innesto difensivo. Ma non solo. Con l'addio di Kayode, Moreno considerato terzino destro e Valentini non pronto, Pablo Marì va occupare una posizione importante in difesa, come richiesto da Raffaele Palladino.