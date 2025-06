Otto giorni al Pioli-day: l’attesa della Fiorentina e di Firenze

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina è ormai questione di giorni: il tecnico è pronto a iniziare la sua terza avventura in viola, ma per motivi fiscali dovrà attendere fino al 3 luglio prima di rientrare in Italia. Pioli, infatti, deve restare in Arabia Saudita per almeno 183 giorni nel 2025 per mantenere la residenza fiscale nel Paese e godere dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Tornare prima significherebbe perdere il beneficio e dover pagare quasi 3 milioni di euro di tasse sui 6 milioni percepiti finora dall'Al Nassr.