Ora serve il vero Gudmundsson. L’islandese deve alzare l’asticella

Tutti gli occhi per Albert Gudmundsson e David De Gea . Sono questi i principali interpreti - scrive il Corriere Dello Sport - su cui Palladino affiderà le maggiori speranze per scardinare la difesa della Juventus. Il portiere ha già fornito ampio riscontro delle sue grandi abilità, mentre l'islandese ha mostrato a sprazzi le sue qualità, frenato anche da alcuni problemi fisici.

Il dopo Nico

Gud è arrivato per sostituire Nico Gonzalez, finito proprio alla Juventus, in un'operazione da complessivi 28,5 milioni, che ora deve dimostrare di meritare. Fino a qui l'ex Genoa è stato decisivo dal dischetto (3 rigori trasformati), da gennaio ha segnato 11 reti totali (4 in viola). Ora non c'è modo migliore per chiudere il 2024 se non con una rete contro i bianconeri, nella consapevolezza di essere uno dei top su cui punta Palladino.