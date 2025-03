Per la Fiorentina, l'obiettivo è ottenere un risultato positivo per rimanere in corsa per l’Europa, soprattutto in vista delle ultime nove partite di campionato dopo la sosta, che inizieranno con la sfida contro l'Atalanta. Lo stadio sarà gremito, con oltre 20mila spettatori attesi e la possibilità di arrivare al sold out di 23mila presenze. Lo riporta la Nazione.