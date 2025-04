Ok al rinvio, ma il recupero immediato ha dato fastidio. Fiorentina oggi in campo

La Pasquetta della Fiorentina è stata completamente stravolta dalla notizia della morte di Papa Francesco, ricevuta in mattinata mentre tutta la squadra — compreso il presidente Rocco Commisso — si trovava in albergo. La comunicazione ufficiale del rinvio delle partite di Serie A è arrivata intorno alle 10.30, costringendo la società a modificare più volte i propri piani nel giro di poche ore, in una giornata definita anomala e caotica.

In un primo momento, la squadra aveva lasciato l'hotel per tornare a Firenze, credendo che il match non sarebbe stato recuperato a breve. Ma proprio mentre l’aereo era in fase di decollo, è arrivato il nuovo comunicato della Lega: Cagliari-Fiorentina si giocherà il giorno dopo, mercoledì 23 aprile alle 18.30. La decisione ha causato malcontento nella società viola, che si è sentita spiazzata dalle comunicazioni contraddittorie. I piani sono stati annullati e il gruppo ha dovuto trovare rapidamente una nuova sistemazione per restare in Sardegna.