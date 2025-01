Oggi primo allenamento, poi l’esordio: Pablo Marì vede già tutto viola

Pablo Marì è pronto per dare il via alla sua nuova avventura in maglia viola

Vestirà la maglia numero 18 e adesso aspetta soltanto l'esordio in viola, già domenica prossima in casa contro il Genoa. Pablo Mari è ufficialmente un giocatore della Fiorentinae questa mattina scenderà in campo per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e il suo "vecchio" allenatore.