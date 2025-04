Oggi Palladino compie gli anni. La vittoria contro il Celje il miglior regalo

Nel giorno in cui la sua Fiorentina si giocherà il passaggio del turno in Conference League, Raffaele Palladino compie 41 anni. E quale miglior modo di festeggiare il compleanno se non sconfiggere il Celje? I viola scenderanno in campo in vantaggio di 2-1, ma non bisogna abbassare la concentrazione. E lo ha ricordato anche il tecnico spagnolo Reira, suggerendo alla Fiorentina di preparare bene questa gara.