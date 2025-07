Oggi la festa al VP. Nazione: “Chissà come reagirà Kean agli applausi del tifo”

Oggi la festa al Viola Park

Redazione VN 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 08:16)

Sono arrivati tutti entro la mezzanotte a Bagno a Ripoli i 33 convocati da Stefano Pioli per l’inizio della preparazione estiva al Viola Park, che durerà fino al 27 luglio. Mancano all’appello solo Brekalo, Christensen e Nzola, attesi nei prossimi giorni, portando il gruppo a 36 giocatori. Presenti anche i giocatori fuori dal progetto tecnico con ingaggi pesanti (Kouame, Ikoné, Barak e Sottil), le meteore di passaggio come Sabiri, Infantino e Valentini (vicino al Verona), oltre al promettente Fortini, classe 2006, reduce da un’ottima stagione in Serie B.

Ciò che sorprende è la presenza fin da subito di tutti i big reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, pronti a partecipare già al grande evento previsto allo stadio Curva Fiesole davanti a 3.000 tifosi e alla prima seduta a porte aperte di domani alle 18:30. Chissà Kean, per il quale a quel punto mancheranno davvero poche ore alla scadenza della sua clausola rescissoria: sarà curioso vedere come reagirà agli appelli della gente seduta sugli spalti. Insieme a Gosens e al riscattato Gudmundsson. La loro presenza immediata, con il rinvio di qualche giorno di ferie, rappresenta un segnale positivo di motivazione e coinvolgimento per Pioli.

Questa mattina, l’allenatore viola ha potuto finalmente avere a disposizione il gruppo al completo per il primo confronto collettivo prima dei test fisici che apriranno ufficialmente il ritiro. Aggregati alla prima squadra anche quattro giovani della Primavera: Braschi, Leonardelli, Keita e Kouadio. Non convocati, invece, altri baby come Rubino, Caprini, Amatucci, Lucchesi e Favasuli, esclusi per motivi legati al mercato. L’atmosfera che si respira è quella di una nuova partenza carica di attese e di segnali incoraggianti. Lo scrive la Nazione.