Oggi il Grosseto, domani la Carrarese: Pioli pronto a gestire tutta la rosa

Alcuni giocatori saranno assenti: Gudmundsson ha lavorato a parte, mentre Viti prosegue con un programma atletico specifico. In attacco si attende una reazione da Beltran, apparso sottotono nell’ultima uscita, mentre Sottil potrebbe essere riproposto come esterno a tutta fascia sulla destra, ruolo in cui si è distinto in allenamento. In difesa e a centrocampo c’è attesa anche per Kospo, rivelazione del ritiro, e per i giovani Ndour e Bianco, che potrebbero partire titolari.