Oggi firma Fazzini. Ancora qualche giorno per Viti: Pioli sorride

La Fiorentina entra nell’ultima settimana di giugno con una chiara impronta di cambiamento e programmazione. Il club è pronto ad accogliere due nuovi rinforzi a “chilometro zero” provenienti dall’Empoli: Mattia Viti, in arrivo dal Nizza in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, e Jacopo Fazzini, acquistato a titolo definitivo per 10 milioni. Fazzini, reduce dall’Europeo Under 21, sosterrà oggi le visite mediche a Roma, mentre per Viti l’iter si completerà nei prossimi giorni. Entrambi dovrebbero essere a disposizione di Stefano Pioli per l'inizio del ritiro il 14 luglio.