Oggi Fiorentina a riposo. E Palladino studia l’attacco per Udine

La settimana della Fiorentina è iniziata con un allenamento al Viola Park mentre si ufficializzava che la sfida contro l’Udinese si giocherà domenica sera alle 20:45. Oggi la squadra ha osservato un giorno di riposo, ma da mercoledì si riprenderà a lavorare con decisione fino alla partenza per il Friuli, con un obiettivo chiaro: vincere. Solo con i tre punti e una sconfitta contemporanea della Lazio sarà possibile agganciare il settimo posto e ottenere la qualificazione alla Conference League per il quarto anno consecutivo.

In vista della trasferta, Palladino potrà contare su un attacco finalmente quasi al completo. Dopo le tante assenze contro il Bologna, tornano a disposizione Zaniolo e Beltran, che hanno scontato le rispettive squalifiche. Inoltre, potrebbe rientrare anche Gudmundsson, che era già in panchina nell’ultima partita ma non ancora pronto per scendere in campo: tutta la settimana servirà a recuperarlo completamente.