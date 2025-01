Repubblica: oggi Folorunsho. Ecco perché Palladino lo ha scelto

L’arrivo in città, le visite mediche di rito come inizio della nuova avventura, contrassegnata da una parola d’ordine, riscatto e alla ricerca della continuità di impiego mancata maledettamente in questi primi sei mesi. La Fiorentina accoglie il secondo volto nuovo, dopo Valentini, del suo mercato di gennaio, Micheal Folorunsho. Preso dal Napoli in prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni, il centrocampista romano arriva per riempire innanzitutto la casella lasciata vuota da Bove, seppur con caratteristiche diverse. Sì, perché il progetto tattico intorno a Folorunsho che ha in mente Palladino è quello di far rendere al massimo un centrocampista bravo in tutte e due le fasi, abile per doti fisiche, atletiche e di struttura. Folorunsho è stato scelto per tutte quelle caratteristiche che mancavano alla mediana viola e che si sono palesate negli incroci contro squadre più fisiche, come il Napoli sabato scorso.