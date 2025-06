Oggi è il Dzeko day: il programma del nuovo attaccante viola

Il bosniaco sosterrà le visite mediche direttamente nella Capitale, a Villa Stuart, per poi spostarsi al Viola Park dove è atteso poco dopo l’ora di pranzo. Anche se in pieno anticipo sul ritiro della squadra, che si ritroverà alla metà di luglio, per Dzeko si tratterà del primo vero contatto con l’accordo per la prossima stagione, con opzione su quella successiva, sulla base di un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus. Lo scrive il Corriere Fiorentino.