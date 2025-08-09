Oggi è il “De Gea Day”: Sir Alex, i 60mila di Old Trafford, la targa celebrativa

Alle 13:45 italiane, ecco Manchester United-Fiorentina: De Gea tra passato e presente

Redazione VN 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 08:39)

Il ritorno di David De Gea a Manchester, città che lo ha accolto e amato per 12 anni, è iniziato con un incontro speciale: in albergo si è presentato Sir Alex Ferguson, pronto ad abbracciarlo. Un colloquio di oltre un’ora, tra ricordi e risate, che ha testimoniato il legame profondo tra i due.

Oggi alle 13.45 il portiere della Fiorentina tornerà per la prima volta all’Old Trafford da ex, in un’amichevole che per lui è "una partita speciale". Da giorni riceve messaggi da amici ed ex compagni, tra cui Bruno Fernandes, che lo ha "provocato" promettendo di segnargli. La risposta ironica di De Gea non si è fatta attendere: "Bruno, lo sai, non puoi segnare contro di me. E se ci riuscirai sarà solo perché te l’ho lasciato fare".

Sugli spalti ci saranno quasi 60 mila tifosi, pronti a tributargli il saluto che non ebbero nel burrascoso addio del 2023, quando l’arrivo di Onana lo spinse a lasciare lo United e fermarsi per un anno, prima di sposare il progetto Fiorentina. Lo United lo omaggerà con una targa per le 545 presenze in 12 stagioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.