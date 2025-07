Non solo Inter su Dodò, Gazzetta: “Rimane in orbita Juventus. Piace a Tudor”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Juventus, parlando anche di Dodò. Il sondaggio per Clauss è la conseguenza dell'avanzamento del Marsiglia su Weah, ma anche dell'interesse crescente dei club arabi e turchi per Alberto Costa.

Tudor non vorrebbe rinunciare al portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes e apparso in crescita al Mondiale per Club, però qualche sacrificio sarà inevitabile per sistemare i conti. Ragioni che spingono Comolli e il suo braccio destro Giorgio Chiellini a cautelarsi.