Non solo Fiorentina. Una Lazio irritata chiede un confronto con la Lega

Non solo la Fiorentina, anche la Lazio, partita da poco per Genova, ha espresso la propria irritazione chiedendo "confronto urgente con la Lega Serie A sia perché non c’è stato un consulto che tenesse conto degli impegni istituzionali della Lazio, club storico della Capitale, sia per rimodulare il calendario della partita in casa del Genoa". La Lazio, infatti, dovrà giocare sabato alle 20.45 con il Parma, 72 ore dopo la sfida con il Genoa. La Lega, però, ha già fatto sapere che non vi sono margini per rivedere la decisione. Lo riporta Tuttosport.