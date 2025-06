Non solo Dzeko: si lavora ai riscatti di Gudmundsson e Cataldi

Fiorentina al lavoro per i riscatti di Albert Gudmundsson e Cataldi. Per il centro campo occhi su Bennacer, Asslani e Anjorin

Redazione VN 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 09:08)

Non solo Edin Dzeko nei pensieri della dirigenza viola. La Fiorentina è attiva anche sul fronte centrocampo e trequarti. In particolare, si guarda alla situazione di Albert Gudmundsson, per il quale il club intende discutere un riscatto a condizioni riviste.

Dopo i 7 milioni versati la scorsa estate per il prestito oneroso, il Genoa chiede altri 18 milioni per il riscatto definitivo, ma la Fiorentina punta a ottenere uno sconto. Fondamentale sarà anche il parere del futuro tecnico Stefano Pioli, soprattutto alla luce della vertenza giudiziaria che vede coinvolto Gudmundsson in Islanda.

Più fluida invece la situazione legata a Danilo Cataldi, anche lui monitorato per un eventuale inserimento a centrocampo. In alternativa o in aggiunta, si valutano anche i profili di Bennacer, Asllani e Anjorin del Chelsea.

La Fiorentina avrà comunque più tempo per capire il da farsi a causa dello slittamento del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, infatti, la FIGC ha posticipato al 22-24 giugno il termine per esercitare i riscatti, concedendo più tempo per le valutazioni. Lo scrive TuttoSport