Non chiamateli riserve, ma risorse: la rincorsa di Adli e Folorunsho

Yacine Adli e Michael Folorunsho sono passati dall’essere titolari a dover rincorrere una maglia da titolare nel centrocampo della Fiorentina, che ha trovato un equilibrio vincente con Mandragora, Cataldi e Fagioli. Le due vittorie contro Panathinaikos e Juventus hanno confermato l’efficacia di questo trio, ma ciò non significa una parabola discendente per i due ex titolari. Al contrario, rappresentano un valore aggiunto per Palladino, che ora ha più opzioni a disposizione.