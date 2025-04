Non c’è Kean? Ci pensa Gosens. E la speranza si chiama Beltran

Albert Gudmundsson ha scherzosamente ribattezzato Robin Gosens "Robin Goalsens" per la sua capacità di segnare gol pesanti. Tornato titolare dopo un mese di stop, il tedesco ha guidato la Fiorentina alla vittoria contro il Cagliari segnando il momentaneo 1-1. Fin dal suo esordio in viola, Gosens ha spesso inciso con reti decisive, come il pareggio contro il Monza nei minuti finali.

Una statistica conferma il suo impatto: tre dei suoi cinque gol stagionali sono arrivati in partite senza Moise Kean in campo, e in tutte la Fiorentina ha conquistato i tre punti (contro Genoa, Lecce e Cagliari). Nonostante non sia ancora in grado di garantire 90 minuti pieni, Palladino sembra intenzionato a schierarlo ancora oggi, anche perché è vicino al riscatto automatico dall’Union Berlino, fissato dopo poche presenze ancora.