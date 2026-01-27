Nicolussi Caviglia, Nzola e Ranieri. Nazione: “Ieri giorno clou per le cessioni”

La Nazione sulle cessioni

27 gennaio 2026

In attesa di sbloccare l’arrivo del difensore tanto cercato, la giornata di ieri è stata rilevante soprattutto sul fronte delle uscite, con il ritorno di voci sull’interesse dell’Al-Hilal per Moise Kean. La Fiorentina ha intanto trovato una sistemazione per Nzola, ormai fuori dal progetto tecnico del Pisa e destinato a non rientrare a Firenze: l’attaccante angolano si trasferirà al Sassuolo, dove prenderà il posto di Cheddira, passato al Lecce.

È arrivata al capolinea anche l’esperienza viola di Nicolussi Caviglia, che non rientra nei piani di Vanoli e lascerà a breve il club. Dopo un interessamento del Cagliari, mai concretizzato per il mancato accordo con il Venezia, ora è il Parma ad aver avviato una trattativa con i lagunari. Le prossime ore saranno decisive anche per chiarire il futuro di Ranieri e Fortini.

Ranieri, ex capitano, vive una fase di incertezza dopo la perdita della fascia e del posto da titolare, situazione che lo sta spingendo a riflettere sul futuro. Lazio, Torino e, secondo alcune indiscrezioni, anche il Milan hanno mostrato interesse. La Fiorentina non ha necessità di venderlo, ma davanti a una richiesta esplicita del giocatore potrebbe aprire alla cessione per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Discorso simile per Fortini, seguito dalla Roma e forse anche da Juventus e Napoli, ma solo a fronte di un’offerta superiore ai 15 milioni. Lo scrive la Nazione.