Nico Gonzalez e la Juventus: “Vuole rispondere a qualche malignità”

È una giornata decisiva per Nico Gonzalez. Perché l'argentino, dopo avere svolto ieri un allenamento concordato con la società per smaltire i carichi di lavoro dovuti al rientro dal lungo infortunio, non è certo della propria presenza contro la Fiorentina. L'intenzione sarebbe quella di esserci a ogni costo, perché per la prima volta avrebbe l'opportunità di ritrovare i suoi ex compagni, quelli lasciati in estate dopo una Coppa America vinta e un assegno da oltre 35 milioni che la Juventus aveva spedito in direzione Toscana, non senza qualche polemica per la scelta, sbandierata ai quattro venti dopo il primo incontro con la dirigenza viola post Coppa. Lui, nel momento della cessione, aveva risposto con un lungo messaggio sui social. « Sto partendo ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città sono stato felice. Ho apprezzato ogni angolo di Firenze... Me ne vado in pace con un misto di sentimenti. La gioia di continuare a progredire nella mia carriera, la tristezza di lasciarmi alle spalle questa società e la sua incredibile città ». Quindi è normale che Gonzalez non voglia mancare un appuntamento così speciale. Anche per rispondere a qualche malignità che, dopo quanto successo con Federico Chiesa e i tanti milioni spesi per Vlahovic, lo volevano accomunato nell'errore di lasciare Firenze per Torino. È decisamente troppo presto per valutarne l'impatto e quello che potrà dare, anche se il ritorno dopo lo stop sembra decisamente positivo anche per dare ulteriori alternative in un attacco che ha sofferto di polveri bagnate in diverse occasioni.