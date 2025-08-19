Nico Gonzalez, c’è anche la Roma: la Juve spara alto e pretende per l’addio

Tra i precari dell'agosto della Juventus rientra di diritto Nico Gonzalez , schierato dall'inizio a Bergamo contro l'Atalanta e di conseguenza serio candidato per una maglia da titolare contro il Parma. Eppure - scrive Tuttosport - intorno all'argentino, le voci di mercato non si spengono mai. La Juventus, almeno 30 milioni di euro , li pretende. Ed è questo aspetto che spaventa un po' tutte le pretendenti all'ex Fiorentina, Atletico Madrid compreso. Già, perché Nico Gonzalez piace moltissimo a Diego Pablo Simeone, ieri sera avvistato a Torino per assistere all'esordio del figlio Giovanni coi granata.

Ci riprova Gasp

Comolli pretende l'obbligo di riscatto per un giocatore che, al primo anno in una big del calcio europeo, non ha lasciato il segno. Nel varco di incertezza aperto dall'Atletico Madrid, però, si può inserire prepotentemente la Roma. Club che ha bisogno di esterni offensivi molto tecnici per accontentare l'idea di calcio di Gian Piero Gasperini, che non ha scelto la Capitale per vivacchiare. In più, la direzione che ha preso la trattativa per Jadon Sancho induce i giallorossi a valutare in fretta delle alternative credibili. Nico Gonzalez, sicuramente, è un elemento che stuzzica il tecnico di Grugliasco. D'altronde, non è un mistero, un anno fa la Juventus riuscì a strapparlo all'Atalanta: Gasperini avrebbe gradito una pedina con le sue caratteristiche, anche nell'ottica di una rotazione ottimale per le tre competizioni. Giuntoli arrivò davanti a D'Amico. Il campo, però, almeno fino a questo momento non gli ha dato ragione.