Nella prima gara stagionale della Fiorentina c'è stato un protagonista inattesa, Cher Ndour. Quando tutti pensavano ad un tridente ultra-offensivo, Stefano Pioli ha piazzato nel mezzo l'ex Psg, per dare equilibrio. Una mossa azzeccata, che ha liberato Gudmundsson. La pressione non è una novità per Ndour, un ragazzo che ha già vestito maglie importanti.
Ndour vuole prendersi la Fiorentina. Poteva anche lasciare Firenze
Ndour è partito forte con Pioli, e potrebbe essere una rivelazione. Il ragazzo viole giocarsi le sue occasioni a Firenze
La sua scelta—
Come scrive Repubblica, il centrocampista ha voluto giocarsi le sue occasioni a Firenze. Poteva partire in prestito, ma ha insistito per rimanere. Le sue qualità piacciono a Pioli, anche se lo spazio nei primi mesi fiorentini è stato poco. Il tecnico lo ha utilizzato sia sulla mediana, sia sulla trequarti. La sorpresa del centrocampo viola potrebbe essere proprio Cher Ndour
