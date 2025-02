Ndour, il centrocampista “box to box”: tra sogni e grandi obiettivi

Firenze ha conosciuto per la prima volta Cher Ndour

Cher Ndour, centrocampista classe 2004, è stato accolto con entusiasmo dalla Fiorentina , come confermato dal dg Alessandro Ferrari: un talento giovane ma con esperienze importanti. Il giocatore ha spiegato di aver scelto Firenze senza esitazioni, nonostante l’interesse di altri club, spinto dal desiderio di tornare in Italia dopo cinque anni all’estero.

Definendosi un centrocampista "box to box", Ndour ha raccontato il suo percorso tra Benfica, Braga, PSG e Besiktas, sottolineando l’importanza di aver osservato da vicino campioni come Enzo Fernandez e Joao Mario. Tra gli idoli, cita Rui Costa, che ricorda per il legame con la Fiorentina e il periodo al Benfica.