La Nazione si sofferma sulla corsia di destra. La valutazione più approfondita riguarda Fortini. La Fiorentina e gli agenti del calciatore stanno valutando il percorso migliore. L'esterno ha dovuto smaltire un infortunio e a livello fisico non è al pari dei compagni.
Nazione: “Valutazioni per Fortini, può partire a gennaio. Zortea nome caldo”
Fortini piace all'Empoli, ma non c'è fretta
Tante squadre lo hanno chiesto in prestito, a farsi preferire potrebbe essere l'Empoli del suo ex tecnico Pagliuca che lo scorso anno lo ha valorizzato alla Juve Stabia. Under che non occupa slot né nella lista per il campionato e nemmeno in quella europea. L'eventuale cessione potrebbe avvenire anche a gennaio.
Li a destra in ogni caso la Fiorentina potrebbe concludere un'operazione. Zortea rimane il preferito e con lui il livello si alzerebbe. Il Cagliari lo valuta 10 milioni.
