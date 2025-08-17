Tutto continua a tacere sul fronte Beltran. L'impressione è che il Vichingo attenda una mossa del River Plate. Che a inizio estate lo ha chiesto in prestito, ma per riportarlo a casa dovrà convincere la Fiorentina con una proposta a titolo definitivo.
Nazione: "Tutto tace sul fronte Beltran. Lui aspetta il River Plate"
Giorni caldi in tal senso, con Ikoné in trattativa col Vasco da Gama. Pradè ha bisogno di piazzare gli esuberi per dare l'assalto al vice Dodo, al vice Kean e forse a un altro centrocampista. Lo scrive la Nazione.
