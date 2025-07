Nazione tranquilla: “Mercato? Pioli non ha fretta. L’ex Milan ha già la sua squadra”

La Fiorentina sta affrontando l’estate con calma apparente ma grande efficacia, mostrando un’identità tecnica già ben definita grazie al lavoro di Pioli. Il contrasto con il passato è netto: a differenza degli anni precedenti, la squadra appare pronta già a fine luglio, con un impianto di gioco concreto, una difesa a tre ben strutturata, esterni di qualità e un tridente d’attacco formato da Gudmundsson, Kean e Dzeko. La sensazione è che, anche se la stagione iniziasse domani, la Fiorentina avrebbe i mezzi per essere subito competitiva in Italia e in Europa.