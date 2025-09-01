La Nazione si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Per cedere, in alcuni campionati, ci sarà più tempo, ma ieri Pradè ha piazzato un colpo cedendo a titolo definitivo Ikoné al Paris Fc.
La Nazione
Nazione sulle cessioni: “Parisi, ci prova il Bologna. Altro club di A per Beltran?”
La Fiorentina deve cedere qualche giocatore
Sono 3 i milioni che racimola la Fiorentina, ma soprattutto c'è il risparmio di un ingaggio pesante. Confermata anche la cessione di Bianco in prestito al Paok Salonicco, oggi i dirigenti viola proveranno a completare l'opera. C'è Parisi sul filo. Ieri ha fatto un sondaggio il Bologna. I dirigenti viola aspettano anche una proposta del Verona per Barak.
E c'è fermento intorno a Beltran. E' un'idea di diversi, non ultimo il Cagliari. Però la Fiorentina dovrebbe aprire al prestito. Infine Richardson, chiesto dal Pisa, che potrebbe andare via in prestito secco.
