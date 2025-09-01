Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sulle cessioni: “Parisi, ci prova il Bologna. Altro club di A per Beltran?”

La Nazione

Nazione sulle cessioni: “Parisi, ci prova il Bologna. Altro club di A per Beltran?”

Nazione sulle cessioni: “Parisi, ci prova il Bologna. Altro club di A per Beltran?” - immagine 1
La Fiorentina deve cedere qualche giocatore
Redazione VN

La Nazione si sofferma sulle cessioni in casa Fiorentina. Per cedere, in alcuni campionati, ci sarà più tempo, ma ieri Pradè ha piazzato un colpo cedendo a titolo definitivo Ikoné al Paris Fc.

Sono 3 i milioni che racimola la Fiorentina, ma soprattutto c'è il risparmio di un ingaggio pesante. Confermata anche la cessione di Bianco in prestito al Paok Salonicco, oggi i dirigenti viola proveranno a completare l'opera. C'è Parisi sul filo. Ieri ha fatto un sondaggio il Bologna. I dirigenti viola aspettano anche una proposta del Verona per Barak.

E c'è fermento intorno a Beltran. E' un'idea di diversi, non ultimo il Cagliari. Però la Fiorentina dovrebbe aprire al prestito. Infine Richardson, chiesto dal Pisa, che potrebbe andare via in prestito secco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA