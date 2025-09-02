E' un attacco che gli amanti e i partecipanti al Fantacalcio proveranno a costruirsi al termine di un'asta che sarebbe (e magari sarà) rovente. La rosa offensiva mette in fila questi nomi: Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, senza trascurare la duttilità di Fazzini che lo si deve considerare un jolly fra le linee e che con Pioli sarà utilizzato più come riferimento avanzato e quindi a supporto diretto delle punte.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sull’attacco: “Fiorentina, brava con Dzeko. Piccoli e Fazzini? Applausi”
La Nazione
Nazione sull’attacco: “Fiorentina, brava con Dzeko. Piccoli e Fazzini? Applausi”
La Nazione valuta l'attacco della Fiorentina
Dunque, l'attacco della Fiorentina è un attacco che non concede dubbi e che può contare su una serie di combinazioni che vanno incontro a tutte le soluzioni numeriche in testa all'allenatore.
Nel dettaglio: i dirigenti viola sono stati bravi a portarsi a casa a costo zero Dzeko, mentre l'investimento per Piccoli (giocatore voluto fortemente da Pioli) ha avuto ua base di sviluppo in sintonia con il mercato degli attaccanti. Applausi anche per l'operazione Fazzini. Affare non esattamente a basso costo, ma in prospettiva facilmente ammortizzabile. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA