Nazione su Kospo: “Primavera e poi? Il piano di Stefano Pioli per il centrale”

Eman Kospo, difensore svizzero classe 2007 acquistato dalla Fiorentina dal Barcellona per 400mila euro, ha impressionato durante la tournée inglese per il suo fisico imponente e la sicurezza che trasmette. Con i suoi 191 cm, si è mostrato competitivo nei duelli fisici e nei contrasti, dimostrando una presenza scenica da centrale esperto. Tuttavia, sotto il profilo tattico, deve ancora migliorare aspetti come il posizionamento, la lettura delle situazioni difensive e la capacità di guidare la linea.