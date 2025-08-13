Eman Kospo, difensore svizzero classe 2007 acquistato dalla Fiorentina dal Barcellona per 400mila euro, ha impressionato durante la tournée inglese per il suo fisico imponente e la sicurezza che trasmette. Con i suoi 191 cm, si è mostrato competitivo nei duelli fisici e nei contrasti, dimostrando una presenza scenica da centrale esperto. Tuttavia, sotto il profilo tattico, deve ancora migliorare aspetti come il posizionamento, la lettura delle situazioni difensive e la capacità di guidare la linea.
Nazione
Nazione su Kospo: “Primavera e poi? Il piano di Stefano Pioli per il centrale”
L’adattamento di Kospo alla Serie A è complicato anche dalla barriera linguistica, dato che non parla ancora italiano, nonostante conosca cinque lingue. Questa difficoltà comunicativa è particolarmente importante per un difensore che deve coordinarsi costantemente con i compagni di reparto. Per questo motivo, è probabile che nelle prime fasi della stagione venga impiegato principalmente con la Primavera, magari in Youth League, competizione che ha già vinto con il Barcellona.
La Fiorentina punta a un inserimento graduale per permettere a Kospo di ambientarsi sia tecnicamente che personalmente, valorizzandone il grande potenziale. Nonostante il percorso di crescita ancora necessario, il giovane difensore ha tutte le qualità per diventare un pilastro della difesa viola nel futuro. Lo scrive la Nazione.
