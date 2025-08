Nazione su Dodò: “Pioli lo ha rigenerato. Ma attenzione ai capricci del Galatasaray”

Ancora in bilico il futuro di Dodò

La Nazione si sofferma su Dodò. La posizione del brasiliano è segnata anche dall'esigenza di dover passare dal portone del rinnovo del contratto. Di sicuro, il brasiliano con l'arrivo in viola di Pioli si è rigenerato.

Vedremo, ma come per Comuzzo, la carta jackpot di Dodò raggiungerebbe margini di confronto solo sforando (e non di poco) lo status (attuale) dei 30 milioni.