Nazione su Barak: “Niente rilancio viola. Su di lui c’è il Verona di Zanetti”

Dopo una stagione in prestito al Kasimpasa, in Turchia, dove il riscatto fissato a sei milioni non è stato esercitato, Barak è rientrato a Firenze. Tuttavia, l’esclusione dalla tournée inglese della squadra ha spento definitivamente le sue speranze di rilancio con la maglia viola. L’ipotesi più concreta per il suo futuro è un ritorno all’Hellas Verona, club dove era esploso calcisticamente, nella speranza di ritrovare stimoli e continuità.