Nazione: “Sottil a testa bassa, deve recuperare fiducia. Barak ci crede ancora?”

La Nazione su Sottil e Barak

Redazione VN 20 luglio - 09:58

Tra i giocatori più osservati in questo inizio di ritiro c’è Riccardo Sottil, che ha cominciato in silenzio e con grande umiltà, consapevole di dover riconquistare spazio e fiducia agli occhi di Pioli. Una delle ipotesi al vaglio è il suo possibile utilizzo come vice-Dodò sulla fascia destra, ruolo per il quale è in lizza anche Fortini.

Entrambi i giocatori, essendo cresciuti nel vivaio viola, rappresentano risorse preziose anche dal punto di vista delle liste ufficiali per le competizioni, motivo per cui le valutazioni su di loro saranno più attente e prolungate. Sottil sa di giocarsi molto in queste settimane.

Tra gli altri in cerca di rilancio c’è anche Antonin Barak, che però finora non ha mai lavorato con il gruppo e continua ad allenarsi a parte. Una situazione che non fa ben sperare, anche se siamo solo alle prime fasi della preparazione. Lo scrive la Nazione.