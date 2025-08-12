Nazione: “Sorpresa Kouadio. Supera Kospo e si conferma nella rosa di Pioli”

Parlare di un sorpasso definitivo tra i giovani della Fiorentina sarebbe prematuro, ma dalle amichevoli emerge chiaramente una preferenza di Stefano Pioli per chi ha le caratteristiche migliori per essere il sesto centrale della squadra. Questa preferenza non ricade sul classe 2007 Eman Kospo, m a sul 2006 Eddy Kouadio, italiano con passaporto ivoriano, che già lo scorso anno aveva mostrato qualità durante la preparazione estiva con Palladino.

Kouadio ha confermato il suo valore con una stagione molto positiva in Primavera e ha conquistato un posto importante anche nel ritiro inglese. I segnali più evidenti della fiducia di Pioli verso di lui sono arrivati durante le amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United, dove Kouadio è stato preferito allo svizzero Kospo, mostrando particolare aggressività e qualità soprattutto nel match contro i Red Devils, in cui è subentrato dopo l’infortunio di Comuzzo.